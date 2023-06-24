وزير التنمية المحلية يعلن بدء المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

• آمنة يشدد على ضرورة تكثيف حملات مواجهة التعديات على الأراضي خلال إجازة عيد الأضحى

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات اليوم السبت، في تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأكد آمنة، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم.

ووجه المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد، مع قيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المواطن المتعدي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الموجه الـ21 بدأت من 29 أبريل الماضي حتى 19 مايو، وأسفرت عن إزالة 6430 مبنى مخالفا على أملاك الدولة على مساحة 1.6 مليون متر مربع في جميع المحافظات، وإزالة 1445 حالة تعدِ على أراضي زراعية على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة 154 مخالفة استزراعا سمكيا بمساحة 875 فدانا بمحافظة بورسعيد.

فيما أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري، إزالة 5077 مبنى مخالفا على مساحة 1.2 مليون متر مربع ، وإزالة 1740 حالة تعدِ على أراضي زراعية على مساحة 5636 فدانا، كما تم إزالة 140 مخالفة استزراعا سمكيا بمساحة 1064 فدانا بمحافظة بورسعيد.

وأضاف أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة تتابع على مدار اليوم نتائج المرحلة الثالثة من الموجة 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات بالتنسيق مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

ولفت إلى التنسيق بين المحافظات، والأجهزة التنفيذية، ومديريات الأمن، وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثالثة بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات.