وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع الأساسية بالمنافذ للمواطنين بأسعار مخفضة

وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، بتوفير السلع الأساسية بمنافذ الوزارة للمواطنين، بأسعار مخفضة، وذلك في ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وفي إطار مبادرة كلنا واحد التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأجرى وزير الزراعة زيارة مفاجئة أمس، للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا، في حضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

كما وجه القصير، المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة.

واستمع وزير الزراعة، خلال جولته إلى آراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة، واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الأضحى، مشيدين بتوجيهات الرئيس السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.