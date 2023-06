حساب منتخب السنغال مشيدا بـ ماني: «نموذج يحتذى به داخل الملعب وخارجه»

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي لكرة القدم، بـ النجم ساديو ماني لاعب منتخب أسود الترانجا وفريق بايرن ميونخ الألماني، بعد المستويات الرائعة التي قدمها مع منتخب بلاده في الموسم المنصرم.

وقاد ماني منتخب بلاده السنغال للتحقيق انتصار ثمين أمام البرازيل بنتيجة 4 - 2، في المباراة الودية التي أقيمت في لشبونة الأسبوع الماضي،

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السنغالي على «تويتر»: «ساديو ماني.. إلهام حقيقي داخل وخارج الملعب، من مهاراته المذهلة إلى جهوده الخيرية».

وأضاف: «إنه نموذج يحتذي به الكثيرون، فخورًا لكونه جزءًا من عالم كرة القدم».

"Sadio Mané - a true inspiration both on and off the pitch. From his incredible skills to his philanthropic efforts, he's a role model for many. Proud to have him as a part of the footballing world. #SadioMané pic.twitter.com/MqOB8FNsNy