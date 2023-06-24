مسئول أوكراني: نظام بوتين مفلس وعلى وشك الانهيار

قال أندري ميلنيك نائب وزير الخارجية الأوكراني إن الإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة وقت.

ونقل موقع "تي- أونلاين" الإخباري الألماني عن ميلنيك: "في ظل انقلاب فاجنر، تم تجاوز الخط الفاصل وأوشك على البدء في عهد جديد من تراجع السلطة وعدم الاستقرار في روسيا".

وبات ميلنيك، الذي شغل منصب السفير الأوكراني لدى ألمانيا من 2015 إلى 2022، معروفا في البلاد بتصريحاته الصريحة والجرئية.

وذكر ميلنيك أنه بينما قد ينجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمع الانتفاضة بدموية "واستعادة النظام جزئيا" ولن "يحمي هذا الكرملين من الفوضى الداخلية التي تختمر". وأضاف: "إن الانهيار التام لنظام بوتين المفلس مجرد مسألة وقت".

وبعد أن كان سفيرا لدى ألمانيا أصبح ميلنيك نائبا لوزير الخارجية قبل أن يتم تعيينه سفيرا لدى البرازيل.

ونقلت خدمة الأخبار الألمانية (آر إن دي) عن ميلنيك قوله إن "انتفاضة فاجنر ، أي كانت نتيجتها، تقدم فرصة فريدة للجيش الأوكراني للمضي قدما في هجومنا المضاد بحماسة متجددة".

وأضاف: "(لكن) هذه الروح القتالية الجديدة للأسف لن تكفي وحدها لتحرير جميع الأراضي المحتلة".