فولودين يعقد اجتماعا مع قادة الفصائل في مجلس الـ دوما

عقد رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين اجتماعا يوم السبت مع قادة الفصائل، بحسب ما أعلنه المكتب الصحفي لمجلس النواب.

وجاء في بيان عن مجلس النواب أن "جميع المشاركين في الاجتماع عبروا عن موقف موحد داعم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضرورة توحيد المجتمع"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في مساء يوم 23 يونيو، نشر مؤسس شركة فاغنر الأمنية يفجيني بريجوجين العديد من التسجيلات الصوتية على تليغرام، قال فيها أن وحداته تعرضت للهجوم وحمل مسؤولية العملية للقيادة العسكرية للبلاد.

على أساس تصريحات بريغوجين، فتح جهاز الأمن الفيدرالي ملف قضية جنائية تحت بند الدعوة للتمرد المسلح.

ونفت وزارة الدفاع توجيهها للضربة المزعومة على "المعسكر الخلفي لقوات فاغنر، ودعا مركز العلاقات العامة التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقاتلي شركة فاجنر العسكرية الخاصة لعدم تنفيذ أوامر بريجوجين، واعتقاله.

من جهته وصف بوتين، في خطابه الموجه للمواطنين، سلوك وحدات فاجنر العسكرية بأنها تمرد مسلح وخيانة، مؤكداً أن الإجراءات ضد المتمردين ستكون قاسية.