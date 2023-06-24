حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب بالقليوبية استعدادا لعيد الأضحى

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية، إطلاق حملات توعية استهلاك المياه، ومنع إهدارها، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يواكب عمليات ذبح الأضاحي، الأمر الذي يتزايد معه الاستهلاك في المياه، وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحي.

وشملت الحملة، توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس، ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125؛ لتلقي البلاغات من المواطنين.

وأكد رئيس مياه القليوبية، أن الحملة تأتي ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي، وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي؛ لضمان وصول المياه لجميع المواطنين.

وناشد رئيس الشركة، المواطنين عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي، وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك؛ منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحي.

وأكد تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة؛ لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125، وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة أية أعطال بالمحطات.