ضبط 5 مصانع مقرمشات أطفال بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت شرطة البيئة والمسطحات من ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال في الجيزة.



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالاشتراك مع الجهات المعنية حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى الجيزة وكفر الشيخ.



وأسفرت جهودها فى مجال حماية البيئة "المواد الغذائية، الصحة العامة"، عن ضبط 5 مصانع عشوائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة لتصنيع وتعبئة مقرمشات الأطفال وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتصنيع غراء الأخشاب بمضبوطات بلغت (10 أطنان و15 ألف عبوة مواد غذائية، 23 طن لغراء جلاتينى، 10 أطنان و120 ألف عبوة لمخلفات بلاستيكية ومصنعاتها) مجهولة المصدر وبدون بيانات ومغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية.



وفى مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى"، تم ضبط 9 منشآت "محلات، ورش، معامل" بمحافظة كفرالشيخ؛ لوجود مخالفات عدم وجود (ترخيص مزاولة النشاط من الجهة المختصة، الموافقة البيئية، سجل الحالة البيئية، التخلص غير الأمن من المخلفات الخطرة، عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية).



وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 27 قضية بنطاق محافظة كفرالشيخ، عبارة عن (جوابى مخالفة، غزل مخالف).