رئيس الوزراء: مقبرة الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مقابر الخالدين ستكون بديلا لمقابر صلاح سالم، التي أصبحت لا تصلح لعملية الدفن، موضحا أن ما سيتم فعله مكان تلك المقابر هو إنشاء حدائق ومتنزهات أو مجموعة من الطرق والخدمات، مشددا على أنه يحذر بناء أي مبان.

وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقب تفقده مقابر صلاح سالم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مقابر الخالدين وتطوير المنطقة - أنه لا يجوز ترك هذه المنطقة دون حلول، مبينا أن طبيعة المنطقة كونها منخفضة تجمع المياه ما يجعل من الصعب التعامل مع هذه القضية.

وذكر أنه وفقا لتوجيهات الرئيس من الضروري نقل المقابر التي أصبحت لا تصلح للدفن إلى أماكن أخرى، والبدء في إعادة صياغة هذه المنطقة بما يخدم إضافة "رئات خضراء" للقاهرة.

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بإنشاء منطقة مقابر الخالدين حتى يتم الإعلاء من شأن الزعماء الذين ضحوا من أجل هذه الدولة على مدار العصور، وحتى يصبح هناك مكان على مستوى عال يجمع الزعماء الراحلين وما فعلوه تجاه البلد وحتى يكون مزارا للجميع.