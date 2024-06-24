سيول: كوريا الشمالية ترسل مجددا بالونات تحمل نفايات إلى الجنوب

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت مجددا بالونات يُرجح أنها تحمل نفايات في اتجاه جارتها الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن كوريا الشمالية "تطلق بالونات القمامة مرة أخرى في اتجاه الجنوب"، مضيفة أن البالونات تطير حاليًا على جانبي الحدود.

وأضافت في بيان "ننصح المواطنين بالحذر من الحطام المتساقط. إذا وجدتم بالونات على الأرض فلا تلمسوها وأبلغوا عنها وحدة عسكرية أو أقرب مركز شرطة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأصدرت سلطات مدينة سيول تنبيها للسكان مساء الاثنين.

وأرسلت بيونج يانج في الأسابيع الأخيرة أكثر من ألف بالون محملة نفايات مثل أعقاب سجائر وورق مراحيض أو براز حيواني باتجاه كوريا الجنوبية.

وتؤكد كوريا الشمالية أنها أقدمت على ذلك ردا على نشر ناشطين كوريين جنوبيين دعاية معادية لنظام بيونج يانج لا سيما عبر منشورات ومفاتيح ذاكرة.

وتحرص الدولة المعزولة على إبقاء شعبها بعيدًا من تأثير الثقافة الشعبية المزدهرة في كوريا الجنوبية.



