تجدد الاحتجاجات في كاليدونيا الجديدة وإضرام النار في عدد من المباني والسيارات

أعلنت المفوضية العليا الفرنسية في كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادئ، اليوم الاثنين، إنه جرى إضرام النار في عدد من المباني والمركبات إثر تجدد الاضطرابات في الجزيرة، التابعة لفرنسا خلال الليل.

وذكرت المفوضية في بيان "سادت أعمال العنف الليلة الماضية"، وشابتها اضطرابات في أنحاء البر الرئيسي وجزيرتي إيل دي بان وماري المجاورتين.

وقالت المفوضية إنه جرى إضرام النار في مركز للشرطة وسيارات في دومبيا شمال العاصمة نوميا.

كما جرى أيضا إشعال حريق في مبنى بلدية كوماك، وتعرض لواء ماري الإقليمي لهجوم.

وكانت فرنسا أرسلت، في مايو، مئات من رجال الشرطة إلى كاليدونيا الجديدة وأعلنت حالة الطوارئ لمدة 12 يوما في وجه الاحتجاجات المؤيدة للاستقلال، والتي قُتل خلالها سبعة أشخاص، على الأقل، واعتقل مئات آخرون، في أعقاب الإعلان عن خطط من جانب باريس بشأن تعديل دستوري.

ومن شأن هذا التعديل أن يمنح الآلاف من سكان الأرخبيل المولودين في فرنسا حق التصويت في الانتخابات الإقليمية، وأيضا المزيد من النفوذ السياسي.

وتخشى الحركة المؤيدة للاستقلال في كاليدونيا الجديدة من مغبة أن يؤدي هذا التعديل إلى إضعاف النفوذ السياسي لسكان الكاناك الأصليين في الجزيرة.