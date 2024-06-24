صدر مساء اليوم الأحد، بيان بحريني إيراني مشترك بخصوص محادثات استئناف العلاقات السياسية بين البلدين.



وجاء في البيان المشترك بشأن مباحثات وزير خارجية إيران بالإنابة علي باقري كني ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني: "في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، عقد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية (البحريني)، ومعالي الدكتور علي باقري كني، وزير الخارجية المكلف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اجتماعا ثنائياً في طهران، اليوم الأحد، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي".

وأضاف البيان: "اتفق الطرفان في هذا اللقاء على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما".

جدير بالذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة كان قد أعلن خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو في 23 مايو، دعم بلاده للتطبيع مع إيران، مشيرا إلى زوال المشاكل بين الجانبين، حيث قال ملك البحرين أنذاك: "لقد كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد أي مشاكل على الإطلاق. لا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".

وأكد الرئيس بوتين تقارب مواقف روسيا والبحرين إزاء الكثير من القضايا الدولية الراهنة.

وأضاف ملك البحرين في حديثه لبوتين: "نحن نفكر في حسن الجوار مع جيراننا بصورة عامة وهم بلا شك كذلك. نحاول أن تكون بيننا وبينهم علاقات طبيعية دبلوماسية تجارية ثقافية، ولا شك مرة أخرى في دعم فخامتكم لهذا الأمر وهذا شيء مرحب به من جانب أهل البحرين عموما ومن جانبي شخصيا".