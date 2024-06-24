وفاة 7 مواطنين روس خلال أداء مناسك الحج في السعودية

أفاد رئيس بعثة الحج الروسية حزب الله أسويف اليوم الأحد في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، بوفاة 7 حجاج روس هذا العام خلال مناسك الحج.

وأضاف أسويف في حديثة: "بعد انتهاء موسم الحج، أستطيع أن أقول إن 7 مواطنين روس توفوا هذا العام خلال موسم الحج في السعودية لأسباب طبيعية".

وأشار إلى أنه بالاستناد إلى بيانات الوفيات فإن اثنين من الحجاج المتوفين فقط كانوا مسجلين كحجاج نظاميين بينما البقية كانوا يحملون تأشيرات سياحية عادية لا تسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقا للقوانين السعودية.

ووفقا له فإن الحجاج المتوفين هم من سكان جمهورية داغستان الروسية ومقاطعة موسكو، مضيفا: "توفي بعضهم بسبب قصور في القلب، فيما لم يتحمل بعضهم الآخر المسافات الطويلة التي اضطرا لقطعها، لأن الحجاج غير النظاميين يضطرون إلى السفر عدة كيلومترات لتجاوز أطواق الشرطة من أجل الوصول إلى الأماكن المعنية.

وشدد أسويف على ضرورة الذهاب إلى مناسك الحج عبر الطريق الرسمي فقط وتجنب الأساليب غير النظامية، حفاظا على السلامة.

وخلص إلى القول: ""إن الوجود غير القانوني في الحج يشكل خطرا كبيرا على صحة وحياة الحجاج، حيث أدخلت السعودية قواعد صارمة لإقامة الحجاج بغية الحفاظ على الانضباط، لكن وللأسف، لا تزال هناك انتهاكات،".

وسبق أن قال المشاركون في جسر الفيديو "موسكو -مكة" في المركز الصحفي الدولي التابع لمجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، توجه هذا العام ما يقرب من 25 ألف حاج من روسيا إلى الحج، بما في ذلك 400 من أفراد عائلات العسكريين الذين قتلوا خلال العملية العسكرية الخاصة.