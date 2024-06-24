صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 37 ألفا و626

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ262 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 28 شهيدًا و66 إصابة؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37 ألفًا و626 شهيدًا و86 ألفًا و98 إصابة.

وذكرت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وفجر اليوم، أعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد مواطنين، أحدهما مدير الإسعاف والطوارئ هاني الجعفراوي، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج «البندر»، وسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال، غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة، كما أطلقت النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، ونسفت مباني سكنية في الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

وأطلقت طائرات الاحتلال الرصاص في محيط دوار النابلسي، والشيخ عجلين غرب مدينة غزة.