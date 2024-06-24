ارتفاع عدد الشركات الكورية الخاسرة خلال العام الماضي

أظهرت بيانات إدارة الضرائب الكورية الجنوبية، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشركات التي سجلت خسائر خلال العام الماضي بنسبة 2ر3% سنويا في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وذكرت إدارة الضرائب الوطنية أن عدد الشركات التي سجلت ضرائب شركات خلال العام الماضي بلغ 03ر1 مليون شركة بزيادة نسبتها 99ر4% عن العام السابق.

وأوضحت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن عدد الشركات التي سجلت ضرائب شركات تجاوز المليون شركة لأول مرة خلال العام الماضي.

ومن بين العدد الإجمالي ارتفع عدد الشركات التي سجلت أرباحا بنسبة 6% إلى 652 ألف شركة، في حين زاد عدد الشركات التي سجلت خسائر بنسبة 2ر3% إلى 379 ألف شركة.

وشهدت قطاعات العقارات والأغذية والترفيه نموا في عدد الشركات التي سجلت أرباحا، في حين زاد عدد الشركات الخاسرة في قطاعات الرعاية الصحية وتجارة التجزئة.

وجمعت الحكومة ضرائب شركات خلال العام الماضي بإجمالي 6ر81 تريليون وون (69ر58 مليار دولار) مقابل 8ر87 تريليون وون خلال العام السابق.