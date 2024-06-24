محافظ المنيا: استمرار استقبال وتوريد 419 ألف طن من القمح لموسم حصاد 2024

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار شون وصوامع المحافظة في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024، حيث بلغ إجمالي التوريد حتى الآن 419 ألف طن.

وأشار إلى أن هذا التوريد تم من خلال 42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها استعدادًا لاستيعاب كافة الكميات الإنتاجية من المحصول، مؤكدًا أن نسبة المساحة المنزرعة بالقمح في المحافظة وصلت إلى 216 ألف فدان لهذا العام.

وأكد المحافظ أهمية التحقق من جودة القمح ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، مع تسهيل عملية التوريد على المزارعين.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية، لمتابعة انتظام عمليات التوريد ميدانيًا وتذليل كافة العقبات التي تواجهها عمليات التوريد في الصوامع.

من جهته، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن عمليات التوريد بدأت في 15 أبريل الماضي ومن المتوقع استمرارها حتى منتصف أغسطس المقبل، مؤكدًا المتابعة الدورية لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، وتذليل العقبات خلال عمليات التوريد للحفاظ على سلامة المحصول وتوفير مخزون استراتيجي آمن.