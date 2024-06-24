الخارجية: لا صحة لاتصال بين شكري وبلينكن لتسجيل قوائم الراغبين في الخروج من غزة

نفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بالوزارة، اليوم الأثنين، صحة ما تم تداوله من أنباء عن اتصال بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حول تحضير قوائم للمرضى والطلبة الراغبين في مغادرة قطاع غزة.

وقال أبوزيد في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن "ما يتم تداوله علي بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين فى الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلاً ومضمونا".

وتابع: "لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحاً وجود أية ترتيبات من هذا النوع".