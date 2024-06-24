زيلينسكي يطالب بالمزيد من الأسلحة لضرب أهداف أكثر عمقا داخل روسيا

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء الغربيين بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة والسماح بضرب عمق الأراضي الروسية، وذلك في ضوء القصف المتواصل على مدينة خاركيف.

وقال زيلينسكي في خطابه بالفيديو مساء الأحد " يجب تدمير الطائرات الحربية الروسية أينما كانت بكل الوسائل المتاحة المؤثرة".

وأشار زيلينسكي إلى ضرورة منع الغارات الجوية، مثل الغارة الأخيرة على مدينة خاركيف، والتي قال إنها أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

وتابع زيلينسكي أن الرفع الأخير لحظر فرضته الدول الغربية على إطلاق النار على الأراضي الروسية القريبة من الحدود بالأسلحة التي تم تزويدنا بها قد أدى بالفعل إلى نتائج.

وأضاف أنه تم تدمير "جزء من القدرة الإرهابية الروسية"، ولكنه جزء فقط، وقال إن الأوكرانيين بحاجة إلى حماية أفضل. "نحن بحاجة إلى أسلحة مناسبة للأوكرانيين".

وأشار إلى أن المفاوضات بشأن هذه المسألة مستمرة، مضيفا أنه يتوقع المزيد من التقدم خلال الأسابيع المقبلة.

كما يرى زيلينسكي أن هناك تقدما في مساعي بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن مفاوضات الانضمام ستبدأ الأسبوع المقبل. وأضاف "أنه أسبوع تاريخي حقا".

وقال زيلينسكي إن بدء المفاوضات أصبح ممكنا بفضل أولئك الذين حملوا السلاح للدفاع عن أوكرانيا في 24 فبراير، عندما بدأ الغزو الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.