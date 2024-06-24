إيران والبحرين تتفقان على استئناف العلاقات السياسية

اتفقت إيران والبحرين، في بيان مشترك، على إنشاء الآليات اللازمة لبدء الحوار بين البلدين بهدف بحث كيفية استئناف العلاقات السياسية.

ونُشر هذا البيان المشترك عقب المحادثات التي جرت أمس الاحد في طهران بين القائم بأعمال وزير خارجية إيران ووزير خارجية البحرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن البيان قوله: "في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بينهما من روابط دينية وحسن الجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، فقد عُقد اجتماع ثنائي في طهران أمس الأحد بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين والدكتور علي باقري كني القائم باعمال وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة زيارة وزير خارجية البحرين بدعوة من القائم بأعمال الخارجية الإيرانية للمشاركة في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي."

وأضاف البيان: "أن الجانبين اتفقا في هذا اللقاء على وضع الآليات اللازمة لبدء المحادثات بين البلدين لبحث كيفية استئناف العلاقات السياسية".