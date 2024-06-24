حرائق الغابات تدفع السلطات الكندية إلى إخلاء سجن شديد الحراسة

دفعت حرائق الغابات في مقاطعة كيبيك الكندية السلطات إلى إجلاء نزلاء سجن شديد الحراسة.

وأعلنت الخدمة الإصلاحية في كندا اليوم الأحد أنه نظرا لاشتداد الحرائق القريبة من مدينة "بور كارتييه"، تم نقل نزلاء سجن "بور كارتييه" إلى منشآت إصلاحية اتحادية أخرى آمنة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدثة قولها إنه تم نقل كل السجناء من السجن ، غير أنه لم يتم الكشف عن المكان الذي تم نقل السجناء إليه وذلك لأسباب أمنية.

وجاء هذا في أعقاب صدور أوامر إخلاء شملت نحو ألف شخص من سكان "بور كارتييه"، الواقعة على الشاطئ الشمالي لنهر "سان لوران" على بعد نحو 360 ميلا شمال شرق مدينة كيبيك.