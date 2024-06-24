قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، إنّ السلطات اللبنانية فندت تفاصيل تقرير صحيفة "تلجراف" البريطانية، الذي زعم تخزين أسلحة وصواريخ في مطار بيروت.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين: «دعينا جميع السفراء لإجراء جولة في المطار، وهذه الجولة ليست انتقاصا من سيادة لبنان، فنحن نعتمد عامل الشفافية مع الدول التي تتعامل مع لبنان».

وردًا على سؤاله عن تداعيات تقرير صحيفة التلجراف على مرافق لبنان الحيوية، صرح الوزير: «صفر.. هذا المقال سخيف جدا، وبني على مصادر، وكان يجب التعامل مع مصادر معروفة».

وتابع: «نحن نتعامل مع مؤسسة بريطانية بمثابة وزارة النقل البريطانية ولديها زيارة دورية سنوية للمطار، وآخر زيارة كانت في شهر يناير ولديها الملف الأمني للمطار، ونفتح المطار على مصراعيه لأي منظمة معنية بالطيران للكشف بهدف تطبيق المعايير الدولية».

وكانت صحيفة «تليجراف» البريطانية، قد زعمت أن حزب الله اللبناني يخزن كميات كبيرة من الأسلحة والصواريخ الإيرانية بمطار بيروت.

وقالت إن مخزن أسلحة حزب الله بمطار بيروت به صواريخ قصيرة المدى، مشيرة إلى أن صناديق كبيرة غامضة تصل على متن رحلات جوية من إيران لمطار بيروت.

وأضافت أن مخزن أسلحة حزب الله بمطار بيروت به صواريخ فاتح وفلق، لافتة إلى أن وفيق صفا القيادي الكبير بحزب الله يأتي دائما للجمارك بمطار بيروت.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن حزب الله يستخدم مطار بيروت منذ سنوات لنقل الأسلحة ما قد يجعله هدفا لإسرائيل.

ونقلت عن الاتحاد الدولي للنقل القول: «نعلم منذ سنوات بتخزين حزب الله الأسلحة بمطار بيروت.. نريد إغلاق مطار بيروت وإزالة جميع الأسلحة والمتفجرات».

كما نقلت عن موظفين بمطار بيروت القول: «عناصر من حزب الله يمنعوننا من فحص الصناديق من إيران».