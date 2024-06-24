منظمة أنقذوا الأطفال البريطانية: قرابة 21 ألف طفل مفقود في قطاع غزة

أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية، أن قرابة 21 ألف طفل بقطاع غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتقلوا أو دفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن عدد الأطفال المنفصلين عن أهاليهم ارتفع بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتصاعد على مدينة رفح جنوب القطاع، وأن الذين يقومون بحماية الأطفال غير المحميين يتعرضون لضغوط.

وأشارت إلى أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مقابر مجهولة.

وأكدت أنه جرى اعتقال عدد غير معروف من الأطفال، مشيرة إلى احتمال إخراجهم من قطاع غزة.

ولفتت إلى أن جثامين الذين دفنوا تحت الأنقاض أو احترقوا حتى الموت في الخيام خلال هجمات الاحتلال الإسرائيلي بات من الصعب التعرف إليها.

بدوره، قال جيريمي ستونر المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط، إن "العديد من الأهالي لا يعرفون أماكن أحبائهم، ولا ينبغي لأي والد أن يحفر في الأنقاض أو المقابر الجماعية للعثور على طفله، ولا أن يبقى أي طفل وحيدا وغير محمي في منطقة حرب".

وشبه ستونر غزة بـ"مقبرة الأطفال"، مذكرا بأن الخطر على الأطفال الأحياء والمفقودين لا يزال مستمرا.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل للعثور على الأطفال المفقودين، ولم شملهم مع أهاليهم إن كانوا على قيد الحياة.



