وزير النقل اللبناني: نبحث رفع دعوى قضائية على صحيفة تليجراف بعد تقريرها عن مطار بيروت

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور علي حمية، إن الحكومة تبحث رفع دعوى قضائية على صحيفة «تليجراف» البريطانية، بعد تقريرها عن مطار رفيق الحريري في بيروت.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن التقرير الأخير للصحيفة يستهدف تشويه سمعة مطار بيروت، كما أنه يمثل «ضربًا معنويًا لكل اللبنانيين».

وأشار إلى تنظيم جولة للسفراء المعتمدين داخل المطار، اليوم الاثنين، وتقديم شرح وافٍ لهم بشأن آلية العمل داخل المرافق، والتأكيد على أنها تتوافق مع المعايير الدولية.

ولفت إلى تنظيم جولة للسفراء على سور المطار، قائلًا إن «قائد أمن المطار قدم شرحًا تفصيليًا حول دور الجيش اللبناني في حراسة وأمن المطار، من خلال وجود الكاميرات والعناصر والضباط».

وأكد أن «مرافق الدولة من المرافق البحرية إلى مطارها الجوي مفتوحة لكل السفراء»، معقبًا: «لن نكتف بتلك الزيارة.. أي شخص يرغب بزيارة المطار يتواصل مع جهاز أمن المطار وسنرتب زيارة ميدانية لكل السفراء».

وذكر أن «بلاده تُشن عليها حرب نفسية عبر المقالات المكتوبة»، مختتمًا: «نحن أثبتنا زيف تلك المقالات السخيفة، ونتحمل مسئولية تلك المرافق، وسنكون شفافين مع الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي».