رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تسيير الجسر الجوي لإعادة حجاج القرعة

أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، بدء تسيير الجسر الجوي بين المملكة العربية السعودية ومصر اليوم الاثنين؛ لإعادة حجاج القرعة إلى أرض الوطن.

وأكد - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين - أن الفوج الأول من حجاج القرعة يضم 840 حاجا من محافظة المنوفية، موضحا أنهم سيعودون إلى أرض الوطن عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، على متن 3 رحلات.

وأضاف أن ضباط بعثة حج القرعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، رفعوا درجات الاستعدادات لاستقبال الحجاج وإنهاء إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن في سهولة ويسر.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، وصول 3 آلاف و45 حاجا من حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة حتى اليوم، بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج والإقامة في مكة المكرمة.

وأشار إلى تفويج 870 حاجا من بعثة القرعة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة اليوم، ذاكرا أنهم من محافظات القاهرة، ودمياط وبورسعيد، ونوه بأنهم سيقضون 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم، على أن يعودوا إلى أرض الوطن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، يوم الجمعة المقبل.