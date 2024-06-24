مودي يدعو البرلمان الهندي لتلبية رغبات الشعب

دعا رئيس الوزراء الهندي، الذي أعيد انتخابه حديثا ناريندرا مودي، أعضاء البرلمان الجديد إلى تلبية رغبات المواطنين بصورة" جوهرية، وليس بشعارات" وذلك في أول جلسة انعقاد للبرلمان.

وقال مودي للصحفين إنه يتعين على الأحزاب في البرلمان التركيز على التوصل لإجماع، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه النواب في أول جلسة منذ إجراء الانتخابات الوطنية خلال أبريل ومايو الماضيين.

يشار إلى حزب بهاراتيا جاناتا القومي، الذي ينتمى له مودي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2014، خسر الأغلبية المطلقة في الانتخابات.

وعلى الرغم من أن حزب بهارتيا، مازال الكتلة الأقوى، فإن مودي الآن يعتمد على أحزاب ائتلافية لتمرير سياسية الحكومة خلال فترة رئاسته للوزراء الثالثة التي تستمر خمسة أعوام.

وقال مودي إن ائتلافه، الذي يتشكل معظمه من أحزاب صغيرة وإقليمية، سوف يركز على التنمية الاقتصادية ودعم القطاعات الأفقر من المواطنين.