ماركينيوس يطارد رقما قياسيا في مباراة البرازيل وكوستاريكا

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يسعى ماركينيوس لاعب منتخب البرازيل، لتحقيق أرقام قياسية، خلال مشاركته في بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويبدأ منتخب البرازيل مشةاره في دور مجموعات البطولة أمام كوستاريكا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 15 يوليو بمشاركة 16 منتخبا.

ويأتي منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة رفقة كوستاريكا وكولومبيا والإكوادور.

يطارد ماركينيوس رقما قياسيا، حيث يمكن له أن يلعب مباراته الـ 16 في بطولة كوبا أمريكا، ويرتقي في قائمة اللاعبين الأكثر ظهورًا في بطولة كوبا أمريكا من منتخب البرازيل في القرن الحادي والعشرين، خلف تياجو سيلفا 18 مباراة، وداني ألفيش 19 مباراة.

كما يعد ماركينيوس أفضل من قدم تمريرات دقيقة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، بدقة تمريرات وصلت 96%، بحسب موقع كوبا أمريكا الرسمي.