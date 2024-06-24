ورش وعروض فنية متنوعة بثقافة البحر الأحمر ضمن المبادرة الصيفية

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نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

وشهد بيت ثقافة القصير حفلا فنيا قدم خلاله فريق الدمج مجموعة من الفقرات الاستعراضية والغنائية، أعقبها فقرتي إنشاد ديني وابتهالات، وإلقاء شعر، واختتم اليوم بورشة تصميمات فنية بخامات من البيئة تدريب الفنانة ولاء شكري.

وقدم قصر ثقافة الغردقة بالنادي الرياضي عددا من الفقرات الترفيهية للأطفال تضمنت عروض بالأقنعة ومسرح عرائس وسط تفاعل كبير من الحضور.

وتواصلت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، مع عروض فنية للأطفال الموهوبين بمكتبة الطفل والشباب بالقصير، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة تصميم مجسمات بالفوم والألوان المختلفة، فيما شهد بيت ثقافة سفاجا أمسية تضمنت مناقشة أعمال الشعراء شاذلي عبد العزيز، إسلام عبد الباسط، ومنال عبد الرازق، بجانب فقرة عزف على الناي للفنان محمود عزازي.