نتنياهو: لسنا مستعدين للتنازل عن أي شيء أقل من النصر الكامل على حماس

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزامه بمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن صفقة الأسرى في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في كلمة له أمام الكنيست، إن الحكومة ليست مستعدة للتنازل عن أي شيء أقل مما سماه النصر الكامل على حماس، مؤكدا أن إسرائيل تخوض حربا متعددة الجبهات، بحسب وكالة سبوتنيك.

وادعى أن إسرائيل تتعرض لحملة تقودها إيران وتريد تدميرها، متابعا: «من يقول إن الجيش غير قادر على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض على إضعاف معنوياتنا».

وكان نتنياهو قال في تصريحات مع القناة الـ14 الإسرائيلية، إن مرحلة القتال الشديد في قطاع غزة على وشك الانتهاء، مؤكدا أنه ليس مستعدا لوقف الحرب قبل القضاء على حركة حماس.

وأضاف أنه مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة جزء من الأسرى، مؤكدا أن ما وصفها المرحلة الأصعب من الحرب في رفح على وشك الانتهاء، وبعدها سينقل جزءا من القوات إلى الشمال (على الحدود اللبنانية).