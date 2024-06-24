سفير مصر لدى لبنان: تفقدنا مطار بيروت الدولي لإرسال رسالة دعم ونحث الجميع على التهدئة

أعرب علاء موسى السفير المصري لدى لبنان، عن سعادته بالدعوة التي وجهها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور علي حمية، إلى السفراء لزيارة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأضاف خلال تصريحات على هامش تواجده بمطار بيروت الدولي، اليوم الاثنين، أن الدعوة كانت فرصة للوقوف على كيفية عمل المطار، قائلًا: «تفقدنا عددًا من منشآت المطار، واستمعنا من الناحية الأمنية والفنية كيف تدار الأمور في المطار خاصة ما يتعلق بالتصدير والاستيراد واستلام البضائع».

وأوضح أنه والسفراء ليسوا مسئولين عن «التفتيش عن أشياء» في مطار بيروت، قائلا إن الهدف من الزيارة إرسال رسالة لدعم لبنان، وأن المستقبل بحاجة إلى التهدئة وليس البحث عن منغصات تزيد حدة التوتر.

وأكمل: «لبنان يتأثّر بما يدور في الإقليم، وبالتالي ما نسعى إليه هو التهدئة من حدة التوتر قدر الإمكان، والبحث عن مخرج فيما يخص الوضع في غزة وصولًا إلى وقف إطلاق نار دائم، وبالتبعية سيؤدي ذلك إلى تهدئة الأوضاع في لبنان وعلى كل الجبهات».

وقال إن صحيفة «تليجراف» البريطانية تتحمل مسئولية ما أوردته في مقالها بشأن المطار، مضيفًا: «في تلك الأمور الشائكة والحساسة نبحث دائمًا عن مصادر موثوق بها ومعلنة وليست مجهلة».

واختتم تصريحاته بالقول: «ما استمعنا إليه من المسئولين عن المطار حول الآلية المنظمة لحركة البضائع يؤكد أنها تسير على وجه طيب، وهو ما يعنينا كسفراء، أما الأمور التفصيلية الأخرى التي تتحدث عنها الصحيفة فمآلها تعود إلى الجهات الأمنية»