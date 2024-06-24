تراجعت قيمة الصادرات النفطية في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل الماضي بنحو 2ر4%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية في بيان لها اليوم الاثنين، إن قيمة الصادرات غير النفطية السعودية قفزت خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي بنسبة 4ر12%، لتبلغ 4ر22 مليار ريال مقابل 9ر19 مليار ريال في نفس الشهر من 2023.

وتراجعت صادرات النفط خلال الفترة بنحو 2ر4% على أساس سنوي، نتيجة التزام المملكة بخفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك" لتصل إلى 3ر79 مليار ريال.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغت الصادرات السلعية خلال هذه الفترة 7ر101 مليار ريال، فيما بلغت الواردات 3ر60 مليار ريال، كأدنى مستوى في أكثر من عام.

على ضوء ذلك، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بقيمة 4ر41 مليار ريال كأعلى فائض شهري خلال 7 أشهر، رغم تراجعه على أساس سنوي بشكل طفيف.