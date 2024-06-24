أفاد مصدر عسكري أردني الأحد بمقتل عسكريين أردنيين وإصابة اثنين آخرين في حادث تدهور 3 شاحنات عسكرية ظهر اليوم، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.



وأوضح المصدر ذاته وهو مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن الشاحنات الثلاث تدهورت نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

وبين المصدر أنه نتج عن الحادث مقتل كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي يحيى عثمان يحيى الصياح، وكلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، إلى جانب إصابة اثنين آخرين وحالتهما العامة متوسطة.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العسكريين القتيلين متمنية لذويهما ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة في إرسال المساعدات الإغاثية الإنسانية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يمرون بها.

هذا وأعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد عبور قافلة مساعدات إنسانية جديدة لسكان شمال قطاع غزة تم تسييرها من قبل الهيئة والقوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) وبدعم عدد من المنظمات والشركات والمؤسسات الخيرية العالمية.

وأفاد بيان للهيئة أن القافلة المكونة من 70 شاحنة حملت طرودا غذائية ومستهلكات ومستلزمات طبية وأدوية، ليصار إلى توزيعها على السكان في غزة وتحديدا ضمن مناطق الشمال في القطاع من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.