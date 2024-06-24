الكرملين: الهجوم الصاروخي على القرم همجي وندرك من يقف خلفه

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، اليوم الإثنين، الهجوم الصاروخي الأوكراني على القرم بالهمجي، مؤكدا على أن موسكو على دراية بمن يقف وراء هذا العمل الإجرامي.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين عن بيسكوف قوله للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يتفق مع الرأي القائل، إن الهجوم الصاروخي على شبه جزيرة القرم والهجوم الإرهابي في داغستان، هما حدثان من سلسلة واحدة: "في الوقت الحالي، لا أستطيع أن أقول أي شيء عن ذلك".

وأضاف: "هناك هيئات تحقيق ستقوم بعملها، وبعد ذلك سيكون من الممكن استخلاص بعض الاستنتاجات، سواء كانت هذه سلسلة واحدة (من الأحداث) أم لا. ونحن نرى هجوما صاروخيا بربريا تماما، في شبه جزيرة القرم".

وفي وقت سابق، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، بأن العدد الإجمالي للضحايا بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على سيفاستوبول، ارتفع إلى 151 شخصا، تم نقل 82 منهم إلى المستشفى.

وكتب رازفوجاييف في قناته على "تليجرام": "بحسب المعلومات الواردة حتى الساعة 2100، توفي 4 أشخاص، بينهم طفلان، وطلب 151 شخصا المساعدة الطبية، وتم نقل 82 إلى المستشفى".