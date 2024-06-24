 هجوم سمكة قرش يودي بحياة الممثل الأمريكي تامايو بيري في هاواي - بوابة الشروق
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هجوم سمكة قرش يودي بحياة الممثل الأمريكي تامايو بيري في هاواي

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 4:06 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 4:06 م

قتلت سمكة قرش راكب الأمواج والممثل والذي كان يعمل كمنقذ بالشواطئ، تامايو بيري، قبالة ساحل جزيرة أواهو في ولاية هاواي الأمريكية.

وأعلن كيرت لاجير، من قسم سلامة المحيطات بمدينة هونولولو، وفاة بيري / 49 عاما/ أثناء ركوبه الأمواج بالقرب من نورث شور في أواهو أمس الأحد.

وكان بيري ظهر في فيلم " بلو كراش" عام 2002 الذي كان يدور حول  ركوب الأمواج، مع الممثلة كيت بوسورث. كما أنه قام بدور صغير في الجزء الرابع من سلسلة أفلام " قراصنة الكاريبي".

ووصف ريك بلانجياردي، عمدة هونولولو، بيري بأنه كان صاحب شخصية محبوبة في منطقة نورث شور بأواهو، وقال إن وفاته " خسارة مأساوية".


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