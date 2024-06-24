محافظ بورسعيد: إعداد خطة زمنية شاملة للانتهاء من المشروعات الجديدة

طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإعداد تقارير شاملة للموقف التنفيذي لسير العمل بعدد من المشروعات، مع إعداد خطة زمنية للمشروعات الجديدة.

جاء ذلك خلال عقد المحافظ، اجتماعا لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها في أحياء بورسعيد، ضمن الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظ، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وجهات المرافق.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من المختصيين حول الموقف التنفيذي لأعمال المشروعات، مشددا على سرعة انهاء العمل في توصيل المرافق مياه وكهرباء وغاز للمشروعات الجارية، استعدادا لبدء تشغيلها و افتتاحها.

كما شدد على إعداد تقارير شاملة للموقف التنفيذي لسير العمل لعدد من المشروعات مع إعداد خطة زمنية للمشروعات الجديدة.

ووجه المحافظ بالمتابعة الميدانية لسير أعمال المشروعات الجديدة، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها بورسعيد في كافة القطاعات، وتطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.