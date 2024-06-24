إندونيسيا بصدد إعداد خارطة طريق وطنية للزكاة للفترة من 2025 إلى 2045

تقوم وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية حاليا بإعداد خارطة طريق وطنية للزكاة للفترة من 2025 إلى 2045 لتحسين إدارة الزكاة الوطنية بهدف دعم رفاهية المواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا اليوم الأحد عن مدير إدارة الزكاة والأوقاف بالوزارة، واريونو عبد الغفور، قوله في بيان الوزارة في جاكرتا اليوم الأحد، إنه "يجب علينا تجنب الازدواجية في استخدام الأموال الإقليمية، مع وجود 71 مليون أسرة و250 مليون فرد مدرجين في بيانات وزارة التنسيق للتنمية البشرية والثقافة."

وأشار إلى أن خارطة الطريق، التي تشمل دورة التنمية البشرية، والخدمات الأساسية، والحماية الاجتماعية، والإنتاجية وبناء الشخصية، يجب أن تحظى باهتمام الجهات المعنية.