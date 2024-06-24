قيس سعيد: تونس لن تقبل بوجود قواعد عسكرية أجنبية فوق أراضيها

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، إن «بلاده لن تقبل بوجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها ولن تحيد عن هذا الاختيار».

جاء ذلك خلال خطابه ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لتأسيس الجيش الوطني في قرطاج، وذلك بحسب ما نشرته إذاعة «موازييك» التونسية.

وأشار إلى أن «تونس تقبل بالتعاون وتبادل التجارب والخبرات»، منوهًا في الوقت نفسه، أن «هذا التعاون لن يكون إلا في ظل اختيارات البلاد الوطنية النابعة من مصالح شعبها».

وأشاد بما يقدمه الجيش الوطني برا وبحرا وجوا فداء لتونس وأرضها، قائلا: «أنتم أيها الضباط وضباط الصف ورجال الجيش عيون ترصد الأعداء في كل مكان.. صقور جارحة كاسرة ترصد كل من يعادينا وتقضي على كل من يسعى لتمزيق شملنا أو يؤذينا.. لقد أعطت قواتنا العسكرية نفسها بالكامل لهذا الوطن العزيز فدته بالأرواح والدماء وقامت بتطوير قدراتها بإمكانياتها الذاتية في عديد المجالات».

وشدد على ضرورة أن تساهم المجموعة الوطنية في توفير الاعتمادات اللازمة لتطوير قدرات القوات المسلحة من بنية تحتية وتسليح والإحاطة بكل العسكريين على اختلاف رتبهم واختصاصاتهم.

وأضاف: «قواتنا المسلحة قامت بما قامت به، وتقوم بذلك انطلاقا من الروح الوطنية ومن الشعور بالمسئولية المقدسة.. ولن يكون الشعب التونسي في هذا المجهود بل في هذا الواجب لا مترددا ولا ضنينا»، على حد تعبيره