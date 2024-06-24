وزير الخارجية العماني يبحث مع نظيرته الهولندية العلاقات الثنائية والوضع في غزة

بحث بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني، مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة التطورات في غزة، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكد الجانبان خلال الاتصال، تطابق وجهات النظر بشأن ضرورة الوقف الفوري للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد عبر الولوج إلى حل الدولتين، وهو الحل الوحيد لتحقيق السلام.

كما أكد الوزير العماني، أهمية احترام القانون الدولي ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الجسيمة، وممارسته أبشع صور الحصار وسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها، بما في ذلك تجويع سكان غزة، مشيرا إلى أهمية وحتمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبيل تحقيق العدالة وتخفيف المعاناة الإنسانية.