الجيش الأمريكي: لن نتمكن من حماية إسرائيل في حرب مع حزب الله

حذر قائد الجيش الأمريكي، الجنرال تشارلز براون، من أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في مساعدة إسرائيل في حالة نشوب حرب واسعة النطاق ضد حزب الله.

وحذر براون من أن أي امتداد للصراع بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية سيهدد المنطقة برمتها بحرب كبيرة وواسعة، بمشاركة إيران أيضا، وفقاً لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وأوضح قائد الجيش الأمريكي أن الاحتمالات تتزايد بأن تختار إيران الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل في حال نشوب حرب بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مشيرا إلى أن إيران تميل أكثر فأكثر إلى الانضمام إلى الحرب إذا كانت تخشى أن يكون حزب الله مهدداً ومعرضاً للخطر.

وتابع: "لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن إسرائيل في حالة نشوب حرب ضد حزب الله، كما دافعت عن إسرائيل خلال الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني في أبريل".

وقال براون: "من الأصعب بكثير إنشاء نظام دفاعي فعال ضد صواريخ حزب الله والصواريخ قصيرة المدى التي يتم إطلاقها بشكل منتظم وروتيني على إسرائيل".