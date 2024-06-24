البنك المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في النظام المصرفي

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ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين سيولة نقدية بمعدل 50 مليار يوان (02ر7 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1%.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف سجل اليوان الصيني تراجعا بسيطا أمام الدولار في تعاملات اليوم. وبلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني 1201ر7 يوان لكل دولار بتراجع قدره 5 بيب عن سعره يوم الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي وكان 1196ر7 يوان.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

وسجل اليوان ارتفاعا أمام سلة العملات الدولية خلال الأسبوع الماضي وفقا لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

وبحسب النظام ارتفع مؤشر قيمة اليوان أمام سلة تضم 25 عملة مختلفة بمقدار 08ر0 نقطة مقارنة بالأسبوع السابق ليصل إلى 79ر99 نقطة.