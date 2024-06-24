اعتقال 8 أشخاص في ماليزيا بعد تهديدات للملك ورئيس الوزراء

اعتقلت السلطات الماليزية ثمانية أشخاص بعدما أظهرت التحقيقات وجود تهديدات يشتبه أنها على صلة بالإرهاب، لرئيس الوزراء أنور إبراهيم وملك البلاد، السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر

وأعلن وزير الداخلية الماليزي سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، أن الشرطة ألقت القبض على ستة رجال وامرأتين يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم داعش، وذلك مطلع الأسبوع في أربع ولايات مختلفة بالدولة التي تقع جنوب شرق أسيا.

وقال الوزير في بيان اليوم الاثنين، إن اعتقال الثمانية جاء بعد عدة عمليات نفذت في مايو الماضي. وأضاف أن المشتبه بهم بينهم ربة منزل وعاطل وموظف يحمل مؤهلا عاليا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الاعتقالات بعد أكثر من شهر من هجوم على مركز للشرطة في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا أسفر عن مقتل اثنين من ضباط إنفاذ القانون وإصابة ثالث.

واشتبهت السلطات في البداية في أن المهاجم مرتبط بحركة الجماعة الإسلامية المتشددة، مقرها إندونيسيا، لكنها قالت لاحقا إن من المحتمل أن يكون قد تصرف بمفرده.

وبعد يوم من الحادث، اعتقلت السلطات الماليزية رجلين يحملان منجلا لمحاولتهما دخول القصر الوطني ولقاء الملك .