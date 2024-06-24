أطلع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، المبعوث السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وولفجانج أماديوس برولهارت، ومبعوثة النرويج لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد، كل على حدة، على آخر المستجدات في فلسطين على الأصعدة كافة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، جاء ذلك بحضور ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن- ليز هينين، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وأكد مصطفى، ضرورة استمرار الضغوطات الدولية على إسرائيل، من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة على أهل قطاع غزة والضفة الغربية، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف كل الاقتطاعات منها.

وشدد على أن استمرار إسرائيل باحتجاز الأموال الفلسطينية يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، ويضعها في خطر الانهيار أيضا؛ نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب استمرار الحرب على شعب فلسطين.

وحول الحديث عن اليوم التالي وعودة الحكومة للعمل في غزة، قال مصطفى: «لم نغادر قطاع غزة يوما ما، فالحكومة مسئولة عن تقديم الخدمات كافة في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية حتى اليوم عبر الوزارات والهيئات المختلفة، والحكومة هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة قطاع غزة، والأولوية اليوم هي وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من القطاع».