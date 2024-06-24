 ما أسباب حالات الوفاة بين الحجاج هذا العام؟ .. وزير الصحة السعودي يوضح - بوابة الشروق
الإثنين 24 يونيو 2024 11:23 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ما أسباب حالات الوفاة بين الحجاج هذا العام؟ .. وزير الصحة السعودي يوضح

هديل هلال
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 10:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 10:47 ص

أعلن وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، وفاة 1301 حاج هذا العالم، مؤكدا أن 83% كانوا من غير المصرح لهم (الحجاج غير النظاميين).

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة «الإخبارية» السعودية، مساء الأحد، إن «نسب الإجهاد الحراري والوفيات منها بالنظر إلى عدد الحجيج هذا العام، تعتبر من أقل المعدلات العالمية».

وذكر أن «استكمال حصر كل البلاغات والتواصل مع ذوي المتوفين والتعرف عليهم استغرق وقتًا؛ لعدم حمل الكثير منهم بيانات أو بطاقات تعريفية»، لافتًا إلى «دفنهم وإكرامهم في مكة المكرمة وأرض البقاع».

وأوضح أن «الحجاج الذين لم يحملوا تصاريح مشوا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس»، مضيفًا: «بعضهم مشى من جدة إلى مكة وبلا مأوى أو راحة، وعدد منهم من كبار السن وبعضهم يعاني من أمراض مزمنة».

وفي سياق متصل، أفاد بأن الحالة الصحية للحجيج مطمئنة في ظل عدم تسجيل أوبئة أو أمراض متفشية، ذاكرًا أن ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفة شكّل تحديا كبيرا هذا العام.

وتابع: «درجات الحرارة وصت إلى 49 درجة في بعض الأيام»، معقبًا: «مع ذلك بذلت كل الجهات جهودا كبيرة للتوعية بنشرات متعددة وإرسال البعثات الطبية إلى الحجيج برسائل توعوية متعددة للوقاية من الطقس والحرارة المرتفعة».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك