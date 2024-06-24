القبض على لص الشمبانيا المطلوب لدى الشرطة الألمانية

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ألقي القبض على سارق زجاجات شمبانيا مطلوب في منطقة سارلاند الألمانية وهو الآن في السجن.

وكان الرجل / 56 عاما/ قد أخفى عدة زجاجات من الشمبانيا تحت سترته الواقية من المطر في سوبر ماركت في بلدة ريجلسبيرج أمس السبت وحاول مغادرة المتجر ، حسبما أعلنت الشرطة في بلدة فولكلينجن القريبة يوم الأحد.

وعندما تم فحص الرجل أمنيا ، تم اكتشاف أنه صادر بحقه مذكرة اعتقال.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن سارق الشمبانيا اعتقل في السابق أكثر من 20 مرة في ألمانيا خاصة في جنوب البلاد.

وأكد قاض مذكرة الاعتقال اليوم الأحد ونقل الرجل إلى السجن.