 مسؤول ياباني: إجراءات ملائمة في أي وقت لمواجهة أي تحركات سريعة للعملة - بوابة الشروق
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مسؤول ياباني: إجراءات ملائمة في أي وقت لمواجهة أي تحركات سريعة للعملة

علم اليابان
علم اليابان
د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 8:40 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 8:40 ص

قال مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية في تحذير جديد إن طوكيو على استعداد لاتخاذ خطوات ملائمة لمواجهة التغيرات الحادة في قيمة العملة المحلية، الين، في " أي وقت".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه العملة من مستويات تدخلت عندها السلطات في السابق للحد من انخفاضها.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية أعرب عن قلقه إزاء التأثير السلبي للتقلبات السريعة للين على الاقتصاد في الوقت الذي يتوخى فيه السوق الحذر، مضيفا أنه ربما تحدث جولة أخرى من عملية شراء الين وبيع الدولار.
 وأضاف كاندا: "تؤثر التقلبات الكثيفة بصورة سلبية على الاقتصاد. نحن على استعداد لاتخاذ الإجراء الملائم في أي وقت".


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