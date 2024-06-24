مسؤول ياباني: إجراءات ملائمة في أي وقت لمواجهة أي تحركات سريعة للعملة

قال مسؤول بارز بوزارة المالية اليابانية في تحذير جديد إن طوكيو على استعداد لاتخاذ خطوات ملائمة لمواجهة التغيرات الحادة في قيمة العملة المحلية، الين، في " أي وقت".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقترب فيه العملة من مستويات تدخلت عندها السلطات في السابق للحد من انخفاضها.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن ماساتو كاندا، نائب وزير المالية للشؤون الدولية أعرب عن قلقه إزاء التأثير السلبي للتقلبات السريعة للين على الاقتصاد في الوقت الذي يتوخى فيه السوق الحذر، مضيفا أنه ربما تحدث جولة أخرى من عملية شراء الين وبيع الدولار.

وأضاف كاندا: "تؤثر التقلبات الكثيفة بصورة سلبية على الاقتصاد. نحن على استعداد لاتخاذ الإجراء الملائم في أي وقت".