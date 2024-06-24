إغلاق 6 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية في سويسرا إثر عاصفة قوية

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جرى إيقاف ست محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية في سويسرا عن العمل مؤقتا، كإجراء احترازي، في أعقاب هبوب عاصفة قوية في وادي بجبال الألب جنوبي البلاد.

وقالت شركة أكسبو السويسرية المنتجة للطاقة اليوم الاثنين إن الوضع في جميع المحطات التي تم إغلاقها مستقر.

وأضافت الشركة أن من المتوقع عودة محطتين للعمل سريعا، في حين تتطلب المحطات الأربع الأخرى إصلاحات مكثفة.

وضربت العاصفة وادي ميسولسينا مطلع الأسبوع، مما أدى لوقوع انهيارات أرضية. وتعرف المنطقة أيضا باسم وادي ميسوكس.

وفُقد شخصان بالقرب من منطقة لوستالو، في كانتون جراوبوندن، عقب أن جرف انهيار أرضي منزلهما.