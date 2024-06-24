أبو الغيط وغادة والي يبحثان تعزيز الشراكة بين الجامعة العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات المشتركة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الجامعة والمكتب، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، الذي تم إطلاقه في شهر مارس من العام الماضي.

وركزت المناقشات على عدة نقاط للشراكة مع جامعة الدول العربية والتي تقع ضمن نطاق عمل المكتب، وأبرزها مواجهة المخدرات، الجريمة المنظمة، الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، غسل الأموال، ودعم منظومة العدالة الجنائية في الدول العربية.

كما تطرق الاجتماع إلى تأثير النزاع في المنطقة على الجهود والدعم المقدم للدول الأعضاء، وأهمية البيانات والبحوث الموثقة في صنع السياسات، حيث تمت الإشارة إلى آخر الإصدارات البحثية من مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة مثل "ديناميكيات الاتجار بالمخدرات عبر العراق والشرق الأوسط (2019-2023): التوجهات وسبل الاستجابة" و"تقرير المخدرات العالمي"، والذي سيتم إطلاقه بعد غد الأربعاء، الذي يصادف "اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها" أو "اليوم العالمي لمكافحة المخدرات".

عقد الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية (2023-2028)، الذي انعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير 2024 بمقر الأمانة العامة للجامعة، والتي تؤكد أهمية تفعيل وتعميق الشراكة مع الأمم المتحدة ومكاتبها المعنية في تنفيذ كافة الأنشطة والبرامج والمشاريع الواردة في إطار العمل الإقليمي.