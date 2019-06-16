ضبط طن دقيق مدعم قبل تهريبه بالمحلة

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بالمحلة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، من ضبط طن دقيق بلدي مدعم مشون بقطعة أرض فضاء بمنطقة أبو راضي، بعد قيام مجهول بتركه وفر هاربًا.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس مباحث التموين بالمحلة والقوة المرافقة له من ضبط طن دقيق بلدى مدعم من قبل الدولة بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء، بقطعة أرض فضاء بمنطقة أبو راضي أول المحلة.

تحرر المحضر 8502 جنح قسم أول المحلة، وباشرت النيابة التحقيق.