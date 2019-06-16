حفتر إلى قواته: حين تدخلون العاصمة لا تأخذكم رأفة بمن ضل السبيل وأغواه الشيطان

-حافظوا على مرافقها ومنشآتها والتزموا بما يصل عن قادتكم من تعليمات

-اعلموا أنه لا غنية إلا النصر وما النصر إلا من عند الله

-احرصوا على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم مثل حرصكم على والديكم وأبنائكم

توجه قائد قوات "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، إلى القوات المشاركة في عملية "طوفان الكرامة" بهدف "تطهير طرابلس"، قائلًا: "حين تدخلونها احرصوا على سلامة إخوانكم في العاصمة وبيوتهم حرصكم على والديكم وأبنائكم وبيوتكم".

وأضاف "حفتر"، خلال كلمة، ألقاها اليوم الأربعاء: "ولا تأخذكم رأفة أو شفقة بمن ضل السبيل وأغواه الشيطان، وأخذته العزة بالإثم، ورفع السلاح ليصدكم عن تحرير طرابلس، درة ليبيا وعاصمتها الجريحة".

وتابع: "وحافظوا على مرافقها ومنشآتها، والتزموا بما يصل عن قادتكم من تعليمات، ولا تعتدوا واتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله في أنفسكم وإخوانكم وفي شرفكم العسكري، واعلموا أن الله مع الصابرين، وأنه لا غنيمة إلا النصر، وما النصر إلا من عند الله".

وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" قد أعلنت قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ «طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية.