أظهرت البيانات ارتفاع إنتاج روسيا من النفط بعد رفع شركة تشغيل خطوط أنابيب النفط الروسية القيود التي فرضتها على أكبر منتج للنفط في البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إحصائيات وزارة الطاقة الروسية القول إن حقول النفط الروسية ضخت يوم 22 يوليو الماضي 38ر11 مليون برميل، مقابل أقل من 11 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من الشهر الحالي. في الوقت نفسه بلغ متوسط الإنتاج النفطي في روسيا خلال الفترة من أول يوليو الحالي إلى 22 من الشهر نفسه 06ر11 مليون برميل يوميا.



وأشارت بلومبرج إلى أن إنتاج النفط الروسي تراجع في بداية الشهر الحالي بعد أن فرضت شركة تشغيل أنابيب النفط الروسية "ترانس نفت" قيودا على كميات النفط التي تخضها شركة "يوجانسك نفتجاز" وهي الفرع الرئيسي لشركة "روسنفت" في غرب سيبيريا.



وقد أعلنت الشركتان عن تكدس كميات من النفط في خطوط الأنابيب بسبب القيود التي فرضتها شركة الأنابيب، لكنهما قدمتا تفسيرات مختلفة لحجم المشكلة وسببها.



وقد تم حل المشكلة في الأسبوع الماضي حيث ذكرت شركة "ترانسنفت" إن "روسنفت" قلت كميات النفط المخزنة في الأنابيب بمقدار الثلث، ثم استأنفت استقبال كميات النفط الكاملة.



من ناحيته ذكر وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك في الأسبوع الماضي إنه يتوقع ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي للنفط في روسيا خلال النصف الثاني من يوليو الحالي مقارنة بالنصف الأول من الشهر، لكنه رفض تقديم أرقام دقيقة لمتوسط الإنتاج الشهري.