وزير الاتصالات السعودي: سنقدم خدمات اتصالات «5G» متطورة للحجاج

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله السواحه حرص الوزارة على تقديم خدمات اتصالات حضارية مطورة تليق بالمملكة للحجاج والمعتمرين وزوار المملكة في هذه الفترة من العام.

وأوضح السواحه - في مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء - أنه تم زيادة أبراج اتصالات الجيل الخامس "5G" من 3 أبراج العام الماضي إلى 37 برجا، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للاتصالات في مناطق مكة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأضاف وزير الاتصالات السعودي "أنه تم رفع سرعة الإنترنت هذا العام إلى 64 ميجابت بالثانية، مقارنة مع 26 ميجابت بالثانية العام الماضي، بزيادة 80%".. منوها بأن هذه الجهود تتزامن مع خطة مراجعة للتأكد من جودة الخدمات.

وأوضح أن خطة مراجعة الخدمات تتضمن 4 محاور، أولها فرق تفتيش لمراجعة جودة الشبكة وضمان عدم تداخل الترددات، وفق أخرى لمراقبة سير العمل في شبكات وأبراج الاتصالات، بجانب مراقبة منافذ شركات الاتصالات لضمان عدم الازدحام فيها لدى تقديم خدماتها للحجاج، إضافة إلى مراجعة مواصفات الخدمات، وتلقي الشكاوى ورفعها للجهات المختصة بها.