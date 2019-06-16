جهاز مدينة دمياط الجديدة يواصل حملة إخلاء الشاطئ من «الموتوسيكلات»



أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة "الموتوسيكلات" المنتشرة على شاطئ دمياط الجديدة، ومصادرتها بمعاونة قوات حرس الحدود، وإدارة الأمن بالجهاز.

وقال رئيس الجهاز في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار حرص الإدارة العامة للتنمية، ممثلة في إدارة الشاطئ بجهاز تنمية دمياط الجديدة، على استمتاع المواطنين ورواد الشواطئ بوقتهم خلال موسم الصيف، وكذا المحافظة على حياة أطفالهم.

وشدد على أنه سيتم التعامل بكل حسم حتى تختفي هذه الظاهرة تماماً، كما تمت مصادرة "شنابر" السباحة غير الآمنة، والتي يستخدمها المصطافون، وذلك لأنها تجرفهم إلى داخل المياه العميقة وتعرّض حياتهم للخطر.